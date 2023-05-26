Осипов Константин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипов Константин Александрович

Осипов Константин Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Осипов Константин Александрович
Фамилия
Осипов
Имя
Константин
Отчество
Александрович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [380].

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.