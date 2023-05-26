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Некрасов Михаил Степанович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Некрасов Михаил Степанович
Фамилия
Некрасов
Имя
Михаил
Отчество
Степанович
Сословие
почетные граждане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [378].

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
10.08.1875
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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