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Недумов Иван Семенович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Недумов Иван Семенович
Фамилия
Недумов
Имя
Иван
Отчество
Семенович
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [378].

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