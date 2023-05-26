Невский Константин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНевский Константин Александрович

Невский Константин Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Невский Константин Александрович
Фамилия
Невский
Имя
Константин
Отчество
Александрович
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [378].

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.