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Миролюбов Николай Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Миролюбов Николай Михайлович
Фамилия
Миролюбов
Имя
Николай
Отчество
Михайлович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [377].

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1876
Неизвестно

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