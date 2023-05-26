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Миров Берка Ицкович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Миров Берка Ицкович
Фамилия
Миров
Имя
Берка
Отчество
Ицкович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [377].

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