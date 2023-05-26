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Менцингер Виктор Карлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Менцингер Виктор Карлович
Фамилия
Менцингер
Имя
Виктор
Отчество
Карлович
Сословие
купечество
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [377].

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