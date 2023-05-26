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Литошенко Петр Авраамович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Литошенко Петр Авраамович
Фамилия
Литошенко
Имя
Петр
Отчество
Авраамович
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [282].

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1871
28.02.1943
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