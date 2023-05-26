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Карташев Дмитрий Егорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Карташев Дмитрий Егорович
Фамилия
Карташев
Имя
Дмитрий
Отчество
Егорович
Сословие
почетные граждане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [278].

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
20.10.1868
1936
Усад, Кимрский муниципальный район, Тверская область
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