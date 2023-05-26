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Карелин Василий Авксентьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Карелин Василий Авксентьевич
Фамилия
Карелин
Имя
Василий
Отчество
Авксентьевич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [278].

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