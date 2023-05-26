Артынов Евгений Дмитриевич
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Артынов Евгений Дмитриевич
- Фамилия
- Артынов
- Имя
- Евгений
- Отчество
- Дмитриевич
- Сословие
- дворяне
- Адрес
- Московская губерния, Москва
- Источник
- Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [268].
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