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Шокоров Никита Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шокоров Никита Михайлович
Фамилия
Шокоров
Имя
Никита
Отчество
Михайлович
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [255].

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