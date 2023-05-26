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Ратнер Гирш Хаимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ратнер Гирш Хаимович
Фамилия
Ратнер
Имя
Гирш
Отчество
Хаимович
Сословие
купечество
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [247].

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