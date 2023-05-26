Панфиловский Константин Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанфиловский Константин Дмитриевич

Панфиловский Константин Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Панфиловский Константин Дмитриевич
Фамилия
Панфиловский
Имя
Константин
Отчество
Дмитриевич
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [245].

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close