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Овасонов Овасон Хочикович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Овасонов Овасон Хочикович
Фамилия
Овасонов
Имя
Овасон
Отчество
Хочикович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [244].

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