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Моносзон Шлиом Аронович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Моносзон Шлиом Аронович
Фамилия
Моносзон
Имя
Шлиом
Отчество
Аронович
Сословие
купечество
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [242].

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