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Кунякин Поликарп Климович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кунякин Поликарп Климович
Фамилия
Кунякин
Имя
Поликарп
Отчество
Климович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [238].

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