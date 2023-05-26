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Краак Эрнест Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Краак Эрнест Александрович
Фамилия
Краак
Имя
Эрнест
Отчество
Александрович
Сословие
дворяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [238].

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