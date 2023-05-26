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Карякин Егор Ильин

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Карякин Егор Ильин
Фамилия
Карякин
Имя
Егор
Отчество
Ильин
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [236].

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