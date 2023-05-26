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Ионов Тимофей Ионович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ионов Тимофей Ионович
Фамилия
Ионов
Имя
Тимофей
Отчество
Ионович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [235].

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