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Гросман Хаим Мендель Ицкович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Гросман Хаим Мендель Ицкович
Фамилия
Гросман
Имя
Хаим Мендель
Отчество
Ицкович
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [231].

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