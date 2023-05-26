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Вишняк Гирш Вольфович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Вишняк Гирш Вольфович
Фамилия
Вишняк
Имя
Гирш
Отчество
Вольфович
Сословие
купечество
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [229].

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