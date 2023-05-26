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Василевский Стефан Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Василевский Стефан Михайлович
Фамилия
Василевский
Имя
Стефан
Отчество
Михайлович
Сословие
дворяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [228].

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