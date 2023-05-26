Бобрищев-Пушкин Константин Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБобрищев-Пушкин Константин Дмитриевич

Бобрищев-Пушкин Константин Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Бобрищев-Пушкин Константин Дмитриевич
Фамилия
Бобрищев-Пушкин
Имя
Константин
Отчество
Дмитриевич
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [227].

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close