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Башмаков Рафаель Георгиевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Башмаков Рафаель Георгиевич
Фамилия
Башмаков
Имя
Рафаель
Отчество
Георгиевич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [226].

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