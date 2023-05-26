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Байдаков Филипп Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Байдаков Филипп Иванович
Фамилия
Байдаков
Имя
Филипп
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [225].

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
11.10.1865 ст.
Неизвестно
Велижаны, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
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