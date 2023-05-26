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Аунерт Франц Рейнгольдович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Аунерт Франц Рейнгольдович
Фамилия
Аунерт
Имя
Франц
Отчество
Рейнгольдович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [225].

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