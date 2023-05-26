Авербах Нохим Израилевич
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Авербах Нохим Израилевич
- Фамилия
- Авербах
- Имя
- Нохим
- Отчество
- Израилевич
- Сословие
- купечество
- Адрес
- Московская губерния, Москва
- Источник
- Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [224].
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