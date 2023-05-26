Кузьмин-Короваев Аполлон Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмин-Короваев Аполлон Александрович

Кузьмин-Короваев Аполлон Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кузьмин-Короваев Аполлон Александрович
Фамилия
Кузьмин-Короваев
Имя
Аполлон
Отчество
Александрович
Сословие
дворяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [221].

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close