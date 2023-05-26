Бауер Карл Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБауер Карл Леонтьевич

Бауер Карл Леонтьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Бауер Карл Леонтьевич
Фамилия
Бауер
Имя
Карл
Отчество
Леонтьевич
Сословие
почетные граждане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [220].

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close