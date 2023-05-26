Щербаков Кузьма Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербаков Кузьма Григорьевич

Щербаков Кузьма Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Щербаков Кузьма Григорьевич
Фамилия
Щербаков
Имя
Кузьма
Отчество
Григорьевич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [212].

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1851
Неизвестно
Тропарево, Зюзинская волость, Московский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close