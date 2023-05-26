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Шубин Федор Леонтьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шубин Федор Леонтьевич
Фамилия
Шубин
Имя
Федор
Отчество
Леонтьевич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [212].

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