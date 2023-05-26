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Шапиро Дмитрий Иннокентьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шапиро Дмитрий Иннокентьевич
Фамилия
Шапиро
Имя
Дмитрий
Отчество
Иннокентьевич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [210].

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