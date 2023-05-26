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Цирингов Иван Юльянов

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Цирингов Иван Юльянов
Фамилия
Цирингов
Имя
Иван
Отчество
Юльянов
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [208].

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