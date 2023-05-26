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Хелминский Эдмунд Кастанович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Хелминский Эдмунд Кастанович
Фамилия
Хелминский
Имя
Эдмунд
Отчество
Кастанович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [207].

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