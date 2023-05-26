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Фик Лео Эрнест Эмиль

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Фик Лео Эрнест Эмиль
Фамилия
Фик
Имя
Лео Эрнест Эмиль
Сословие
почетные граждане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [206].

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