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Соболев Петр Моисеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соболев Петр Моисеевич
Фамилия
Соболев
Имя
Петр
Отчество
Моисеевич
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [198].

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