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Синьковский Павел Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Синьковский Павел Дмитриевич
Фамилия
Синьковский
Имя
Павел
Отчество
Дмитриевич
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [197].

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