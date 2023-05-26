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Сергеев Ефим Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сергеев Ефим Петрович
Фамилия
Сергеев
Имя
Ефим
Отчество
Петрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [196].

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