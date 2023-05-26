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Селин Вукол Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Селин Вукол Дмитриевич
Фамилия
Селин
Имя
Вукол
Отчество
Дмитриевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [195].

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