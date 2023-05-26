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Свирин Тимофей Осипович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Свирин Тимофей Осипович
Фамилия
Свирин
Имя
Тимофей
Отчество
Осипович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [195].

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