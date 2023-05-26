Сафронов Евгений Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафронов Евгений Прокофьевич

Сафронов Евгений Прокофьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сафронов Евгений Прокофьевич
Фамилия
Сафронов
Имя
Евгений
Отчество
Прокофьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [195].

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close