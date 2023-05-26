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Розенбаум Фридрпх Юрьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Розенбаум Фридрпх Юрьевич
Фамилия
Розенбаум
Имя
Фридрпх
Отчество
Юрьевич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [192].

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