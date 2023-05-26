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Рогов Егор Никандрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Рогов Егор Никандрович
Фамилия
Рогов
Имя
Егор
Отчество
Никандрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [192].

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