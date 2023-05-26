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Озимковский Леонид Иулианович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Озимковский Леонид Иулианович
Фамилия
Озимковский
Имя
Леонид
Отчество
Иулианович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [185].

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