Обнорский Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбнорский Василий Павлович

Обнорский Василий Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Обнорский Василий Павлович
Фамилия
Обнорский
Имя
Василий
Отчество
Павлович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [185].

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Неизвестно
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close