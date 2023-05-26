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Недошивин Леонид Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Недошивин Леонид Васильевич
Фамилия
Недошивин
Имя
Леонид
Отчество
Васильевич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [183].

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