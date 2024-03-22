Ремизов Порфирий Капитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРемизов Порфирий Капитонович

Ремизов Порфирий Капитонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ремизов Порфирий Капитонович
Фамилия
Ремизов
Имя
Порфирий
Отчество
Капитонович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Худынская волость, Федоровская
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 150.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close