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Рыжаков Василий Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Рыжаков Василий Александрович
Фамилия
Рыжаков
Имя
Василий
Отчество
Александрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Подмонастырная волость, Хмельниково
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 150.

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