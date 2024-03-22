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Рымсов Петр Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Рымсов Петр Григорьевич
Фамилия
Рымсов
Имя
Петр
Отчество
Григорьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Обжерихинская волость, Ковраково
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 148.

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